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Polis instagram'da sevgili oldu! Sonra enseledi

Polisi 5 ayrı olayın kapkaç zanlısını kadın kılığına girip instagramdan tanışarak sevgili olup yakaladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:31
Polis instagram'da sevgili oldu! Sonra enseledi

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül'de Y.C'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisi Burcu A'nın (19) çantasını çalmak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H'nin (28) yanına yaklaşan zanlılar, bu kez 'öz çekim' yapan genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Aynı gün içinde 3 ayrı olaya karışan şüpheliler polisi alarma geçirdi. Zanlıları yakalamak için kent genelinde çalışma başlatan ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Ertesi gün, kapkaçlara devam eden Muhammet A. ve Gökhan B. bu kez yine cep telefonuyla konuşan A.B.A'yı (15) kapkaç yaptı. Mağdurlarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından olayları motosikletli 2 kişinin yaptığını saptadı. Ayrıca A.B.A. ekiplere, şüphelilerin birinin boynunda 'kral tacı' dövmesi olduğunu söyledi.

Bu detayı öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi. Polis daha sonra boynunda "kral tacı" dövmesi bulunan 20 zanlıyı tespit etti. Polis bu zanlıların fotoğraflarını mağdura tek tek gösterdi. Müşteki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan zanlının Gökhan B. olduğunu belirledi. Gökhan B,'nin adresine giden ekipler, şüphelinin ailesiyle sorunları olduğunu ve uzun süredir eve gitmediğini öğrendi.

Arandıklarından habersiz olan zanlılar sabah okula gitmek için servis bekleyen D.B.C'nin (13) müzik dinlediği cep telefonunu yine aynı yöntemle aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 kapkaç olayını karışan zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Gökhan B,'nin sosyal medya hesabını belirleyen polisler, sahte bir kadın hesabı açarak, 'Dövmeni çok beğendim. Bende bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim? dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polis ile bir süre sohbet etti. Çakma kadın polis ile sevgili olan Gökhan B. daha sonra ona Dilberler Sekisinde randevu verdi. Polis zanlı ve arkadaşı gelmeden randevu yerinde önlem aldı. Bir polis baloncu bir polis ise kiralık bisikletçi oldu. Buluşma saati geldiğinde zanlı arkadaşı ile gelip nehir kenarında bir tur attı. Kendini bekleyen kızı görmeyince hemen instagramdan "Neredesin ben geldim seni bekliyorum" diye mesaj attı.

Çakma kadın polis hemen mesajına yanıt verip "kafenin lavabosundayım, hazırlanıyorum geleceğim sen banka otur bekle" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Gökhan B. ve arkadaşı banka oturup beklemeye başladı. Polisler harekete geçti. Gökhan B. ile arkadaşına doğru sivil polisler hareket edince zanlılar onların polis olduğunu anlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak etrafları sarıldığı için zanlılar yakalandı. Emniyete götürülen Muhammet A. suçunu kabul ederken, Gökhan B. suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların yaptığı iki kapkaç ise saniye saniye görüntülendi. 

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:31
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