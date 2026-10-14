Polis haftada 3 kez kapısına dayanıyor! Şoför babanın asılsız ihbar kabusu

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası belediye otobüsü şoförü Fatih Taflan’ın hayatı, yaklaşık bir yıldır yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle kabusa döndü. Evinde silahlı kişilerin bulunduğu, kavga yaşandığı ve kızının zorla alıkonulduğu yönünde ihbarlar üzerine polis ekiplerinin haftada yaklaşık 3 kez kapısına geldiğini belirten Taflan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunarak yetkililerden yardım istedi.

Bir yıldır hakkında ihbar yapılıyor

Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan Fatih Taflan'ın (45) ikamet ettiği adres için yaklaşık bir yıldır farklı içeriklerle ihbarlar yapılıyor. Evde silahlı kişilerin bulunduğu, kavga çıktığı, kızının evde zorla tutulduğu ve üst katta yaşayan anne babasının kavga ettiği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri adrese gidiyor.

Haftada ortalama 3 kez polis ekiplerinin kapısına geldiğini ifade eden Taflan, yaşananların kendisini ve ailesini psikolojik olarak yıprattığını söyledi. Saat gözetmeksizin yapılan ihbarlar nedeniyle evlerinde huzurun kalmadığını belirten Taflan, ailesiyle birlikte sürekli tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

Asılsız ihbarların yanı sıra sosyal medya üzerinden de hedef alındığını hatırlatan Fatih Taflan, sahte hesaplar açılarak kendisi ve ailesi hakkında iftira niteliğinde paylaşımlar yapıldığını ileri sürdü. Yaşanan olaylar üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Taflan, bu sürecin bir an önce son bulmasını istedi.

“Artık uykularımız kaçtı”

Yaşadıklarını anlatan Fatih Taflan, "Son bir yıldır olan olaylardan dolayı, bu asılsız ihbarlar sebebiyle ailemin ve benim artık uykularımız kaçtı. Saatler belli olmadan evimize ekip geldiği için sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Uyku uyumuyoruz, uyuyamıyoruz. Bu sebepten dolayı hayatımız kabusa döndü. Yapılan asılsız ihbarlardan dolayı evde çoluk çocuğumun ve benim uykularımız kaçtı. Her gece kabus görür gibi yaşantımızı sürdürüyoruz. Bu kabusa bir son verilmesini istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

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