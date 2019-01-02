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Polis, FETÖ’den aranan kişinin aracına el koydu

FETÖ’den aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığın aracına polis tarafından el konuldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Polis, FETÖ’den aranan kişinin aracına el koydu

Alınan bilgiye göre, Avcılar D-100 Karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu.

Polis ekipleri, söz konusu aracın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığa ait olduğunu tespit etti. 

Ekipler, firari sanığın yeğeni olduğu belirtilen sürücüyü sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Araç ise otoparka çekildi. Şüphelinin yeğeninin sorgudan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
  1. fetö
  2. fetö'den aranan şahıs

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