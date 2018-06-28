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Polis enseledi, kimlikleri şaşkına çevirdi!

Suriyelilere sahte ehliyet düzenledikleri iddia  edilen aynı ülke vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:10
Polis enseledi, kimlikleri şaşkına çevirdi!

Bursa'da araçlarıyla trafik kazasına karışan  Suriye uyruklu bazı kişilere ehliyetleri olmadığı gerekçesiyle para cezası  kesildi. 

Söz konusu kişiler bir süre sonra Suriye'den aldıklarını iddia  ettikleri ehliyetleri emniyete götürerek trafik cezalarını iptal ettirmek  istedi. 

Bu durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine şüphelenen polis ekipleri,  ibraz edilen ehliyetleri incelenmesi için Bursa Kriminal Bölge Müdürlüğüne  gönderdi. Burada yapılan incelemede ehliyetlerin sahte olduğu ortaya çıktı. 

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel  ilçelerindeki 34 adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda, sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen 14 şüpheli  gözaltına alındı. 

Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

  
 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:10
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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