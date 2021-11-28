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Yerel Polis ekiplerinden 'şok' uygulama
Yerel

Polis ekiplerinden 'şok' uygulama

Konya'da 20 farklı noktada yapılan 'şok' trafik ve asayiş uygulamasında 500 araç ve sürücü kontrol edilirken, 26 sürücüye idari işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 01:34:00 -
Polis ekiplerinden 'şok' uygulama

Konya'da polis ekipleri kent merkezi genelinde "şok" trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 500 araç ve sürücü kontrol edilirken, 26 sürücüye idari işlem yapıldı.

20 farklı noktada asayiş uygulaması

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirerek huzur şehri algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde 20 farkı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Birçok ekip ve yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama üç aşamalı olarak yapıldı.

Ekipler ilk olarak şehrin kalabalık noktalarında daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek kontrol edildi. Daha sonra Meram ilçesinde yapılan uygulamada 300 araç durdurularak ekipler tarafından tek tek arandı. Polis ekiplerinin son olarak Selçuklu ilçesinde yaptığı uygulamada araçlar durdurularak sürücülerin alkol muayeneleri yapıldı.

2 araç trafikten men edildi

Uygulamalar kapsamında yaklaşık 800 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 50 sürücüye “Ehliyetsiz araç kullanma", "Dur ihtarına uymama", "Muayenesiz araç kullanma", "Karayolları trafik kanuna göre aykırı ışık ve aksesuar ve abartı egzoz" ile “Çevreye rahatsızlık verme” gibi suçlardan idari para cezası yazıldı. Öte yandan, 2 araç trafikten men edildi.

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