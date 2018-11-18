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Polis "dur" deyince aracı jandarmanın üzerine sürdüler!

Bursa'da polis, uyuşturucu sattığını tespit ettiği iki kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Şahıslar polisten kaçarken, aracı, uygulama noktasındaki jandarmanın üzerine sürdü. Uyarı ateşi açıldıktan sonra kaza yapan şahıslar gözaltına alındı.

18 Kasım 2018 Pazar 14:00
Polis "dur" deyince aracı jandarmanın üzerine sürdüler!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Şahıslar araçlarını uygulama noktasındaki jandarma ekiplerinin üzerine doğru sürerken, araç açılan uyarı ateşi sonrası kaza yaparak durdu.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan 2 kişinin 34 JM 9102 plakalı araçta olduğunu tespit eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan şahıslar polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri Bursa istikametine kaçmaya başlayan aracı takibe alarak durdurmak istedi.

Jandarmanın üzerine sürdü! Kaza yaparak durdu

Şahıslar trafik uygulama noktasında bulunan jandarma ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti. Jandarma ekiplerinin can güvenliği tehlikeye atan şahısları durdurmak için uyarı ateşi açıldı. Şahıslar bir süre kaçtıktan sonra Dürdane mevkiinde kaza yaparak durdu.

Yakalandılar

Polis ekipleri kaza yapan şüphelileri hemen gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 3 parça halinde yaklaşık 50 gram 'selvie' ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıslar 'uyuşturucu ticareti, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:00
  1. Bursa
  2. Gemlik
  3. uyuşturucu ticareti
  4. polis
  5. jandarma

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