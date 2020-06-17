Polis, depoda sakladıkları uyuşturucuları başka ilçede satan şahıslara göz açtırmadı

İstanbul’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların aracından ve üstünden uyuşturucu madde ele geçirildi. Pendik’te depoda sakladıkları uyuşturucuları Sultanbeyli’de sattıkları tespit edilen 5 şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Pendik’te bulunan bir iş yerini depo olarak kullanan, uyuşturucu maddeleri burada saklayan ve bu maddeleri Sultanbeyli’de sattıkları tespit edilen şahıslar hakkında polislerce çalışma başlatıldı. Enver G.(26), Recep K.(34) isimli şahıslara Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yolda dur ihtarında bulunuldu. Dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahısların aracında ve üstlerinde yapılan aramalarda, 2 gram kubar, 2 gram metamfetamin, 1,2 taş kokain, 2000 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin Necip Fazıl, Kurtköy ve Yavuzselim Mahallelerinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 50 adet extacy uyuşturucu hap, 60 gr kubar diye tabir edilen esrar maddesi, 2.5 gr metamfetamin, 12.3 gr skank, 0.2 gr kenevir tohumu, 12.7 gr taş kokain maddesi, 726.8 gr bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı özellikli hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet rulo alüminyum folyo, 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8.755 TL para, 40 adet 50 TL’lik sahte banknot, 1 adet pompalı tüfek ve kartuş ele geçirildi. Adreste bulunan Esmani T.(33 ), Umut Can E.(27), Şerife B(24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Esmani T.(33 ), Umut Can E.(27), Şerife B(24), Enver G.(26) ve Recep K.(34) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.