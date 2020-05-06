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Aktüel

Polis çocuklarından "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" klibi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:49:07 -
Polis çocuklarından "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" klibi

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünce, polis çocuklarının katılımıyla "Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 20 yaş altı polis çocukları rol aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte çocuklar, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" mesajı verdi.

Çocukların paylaştığı "Emniyet kemeri hayat kurtarır", "Yayalara yol ver", "Kurallara uymayanları uyaralım", "Trafik ışıklarına uyalım", "Hız felakettir", "Gereksiz yere korna çalmayalım" sloganları da dikkat çekti.


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