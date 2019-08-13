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Polis çalışma saatleri değişiyor mu? Vardiya sistemi mi geliyor?

Polis çalışma saatleri nasıl, polis çalışma saatleri 2019, Meclis’te polislerin çalışma saatlerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, polislerin çalışma saatlerini yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, polislerin 3 vardıyalı şeklinde günde 8 saat üzerinden çalışmaları talep edildi. İşte detaylar…

13 Ağustos 2019 Salı 11:03
Polis çalışma saatleri değişiyor mu? Vardiya sistemi mi geliyor?

Polis çalışma saatleri nasıl, polis çalışma saatleri 2019, Meclis’te polislerin çalışma saatlerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, polislerin çalışma saatlerini yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, polislerin 3 vardıyalı şeklinde günde 8 saat üzerinden çalışmaları talep edildi. İşte detaylar…

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, polislerin çalışma saatlerini yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı. 12-12 veya 12-24 esasına mesai yapan polislerin çalışma zorluklarına değinen İsmail ok, Polislerin 3 vardıyalı şeklinde günde 8 saat üzerinden çalışmalarını talep eden kanun teklifi hazırladı. Emniyet teşkilatında bazı birimlerin 24 saat çalışma ve 24 saat de dinlenme süresi  olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Milletvekili Ok, hazırladığı kanun teklifinde, “Emniyet Teşkilatı mensupları ağır çalışma koşulları altında haftada bir gün izin kullanabilmektedir. Ancak görev yaptığı şehirde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, futbol maçı varsa izinli günlerinde de çalışmaktadır. Böylece haftanın 7 günü çalışan polislerimiz ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:03
  1. Balıkesir
  2. Polis çalışma saatleri değişiyor mu?
  3. Vardiya sistemi mi geliyor?

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