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Yerel Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var
Yerel

Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis aracının da karıştığı kazada, ikisi polis biri sivil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:19:00 -
Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Güneşevler caddesi, Huzur Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.K. isimli sürücü 06 GC 6568 plakalı aracını park etmeye çalışırken 06 A 4863 plakalı polis ekip otosuna çarptı.

Polis otosu çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak duvara çarparak durdu.

Kazada, iki polis memuru ve sürücü G.K yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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