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Aktüel

Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2’si polis 5 kişi yaralandı

Denizli’de polis aracı ve otomobil çarpışması sonucu 2’si polis 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:19:53 -
Polis aracı ile otomobil çarpıştı, 2’si polis 5 kişi yaralandı

Denizli’de polis aracı ve otomobil çarpışması sonucu 2’si polis 5 kişi yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaptı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 BAZ 61 plakalı M.D. yönetimindeki E.K., idaresindeki 20 A 5444 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile savrulan iki araçta beton direklere çarparak durabildi. Kazada sürücüler E.K., ve M.D., ile birlikte biri polis memuru olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı polislerden birini vatandaşların kucağına alarak ambulans beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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