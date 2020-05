"Polis anneler" özel günlerde de görev başındalar

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hem anneliği hem de mesleklerini bir arada yürüten kadın polisler, en özel günlerinde de vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapıyor.

İki kutsal görevi bir arada yürüten kadın polisler, trafikten narkotiğe ve asayişe kadar birçok birimde vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışıyor. Kadın polisler, "Anneler Günü"nde de görevlerini devam ettiriyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru bir çocuk annesi Seval Tutar (30), toplumu uyuşturucudan korumak için "Börü" adlı narkotik köpeğiyle caddeleri, parkları ve ormanları geziyor.

Selen adında 4 yaşında kızı olan Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır emniyet teşkilatında görev yaptığını belirterek madde bağımlılığına engel olmak için çalıştıklarını söyledi. Anneliği ve polisliği bir arada yürütmeye çalıştıklarını belirten Tutar, şöyle devam etti:

"Polislikle birlikte annelik görevimiz var. İkisi de kutsal görevler. Biz ikisini de beraber yürütmeye çalışıyoruz. Evden çıkarken çocuğum 'Nereye gidiyorsun?' dediğinde 'Anneciğim ben suçluları yakalamaya gidiyorum.' diyorum. Çocuğun 'Tamam anne, o zaman git.' demesinin sizde uyandırdığı hisle işinizi şevkle, aşkla yapıyorsunuz. O nedenle eve geldiğimde 'Çok şükür, bugün de çocuğuma kavuştum, arkadaşlarımızın ayağına taş değmedi' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü'nde de görev arkadaşı olan "Börü" ile vakit geçirdiğini anlatan Tutar, şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatı olarak biz, zaman mefhumu olmadan, 7 gün 24 saat göreve hazırız. Birçok özel günden, bayramdan mahrum kalabiliyoruz. Biz bundan şikayetçi değiliz. Bayramlarda, Anneler Günü'nde de bizlere ihtiyacı olanlar var. Hala madde bağımlılığından kurtarabileceğimiz bir evladımız, suça sürüklenebilecek çocuğumuz var mı diye çalışıyoruz. Onlardan birini bile kurtarabilirsek ne mutlu bize diyoruz. O yüzden özel gün ayırt etmiyoruz."

- "Çocuğumuzun bir gülümsemesi bütün enerjimizi yeniliyor"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Fehmiye Özkan (40) da çocukları Ecrin (13), Mustafa (9) ve Yağız Alp'i (2) evde bırakarak vatandaşları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarmak için meslektaşlarıyla sokak sokak gezerek bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Özkan, meslekte 15 yılı geride bıraktığını belirterek "Vatandaş ile Emniyet Müdürlüğümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anne olduktan sonra yaşama ve mesleğe bakış açısının değiştiğini vurgulayan Özkan, "Bazen işten yorgun geldiğimiz, stresli olduğumuz dönemler oluyor ama çocuğumuzun karşımızda bir gülümsemesi, boynumuza sarılması bütün enerjimizi yeniliyor. İnsanlarımıza yardım ettikçe, onlara faydamız dokundukça biz daha çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Anne olmak her şey demek, her şeye yetmek demek"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Bilgen Aydın (42) da çocukları Cenk (16) ve Cerensu'yu (10) öptükten sonra trafik güvenliği için caddelerin yolunu tutuyor. Aydın, polisliğin en büyük hayali olduğunu belirterek 19 yıldır işini severek yaptığını aktardı. Günün yorgunluğunu akşam çocuklarıyla vakit geçirerek attığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Annelik, polislik fedakarlık istiyor. Çocuklarım da mesleğimi vatanım ve milletim için yaptığımın bilincindeler. Benim için her gün Anneler Günü. Diğer özel günlerde olduğu gibi bugün de benim için çalışmak gurur verici. Anne olmak her şey demek, her şeye yetmek demek. Çoğu zaman gözünüzden yorgunluk akar ama anne demek yorgunluk, hayatını adamak demektir. İyi ki anneyim, polisim. Kendimle gurur duyuyorum."

Şehit Ramazan Yılmaz Polis Merkezi'nin "Güven Masası"nda görev yapan iki çocuk annesi Aynur Kol (46) da 19 yıldır teşkilatta çalıştığını, bunun 16 yılını annelikle birlikte sürdürdüğünü vurguladı.

Anneliğin çok kutsal olduğunu dile getiren Kol, şunları kaydetti:

"Hem anneliği hem de polisliği beraber götürmek onur ve gurur verici. Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de bunun zorlukları var. Biraz yoruluyoruz ama annelik bambaşka bir şey olduğu için buna değiyor. Biz gece gündüz her an göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Çocuklarımızı önce aile yakınlarımıza, sonrasında birbirlerine emanet ediyoruz. Sadece polislerin değil tüm çalışan annelerin çocukları, çok erken yaşlarda sorumluluk altına giriyorlar ve çok çabuk büyüyorlar. Akşam eve gittiğimde onlarla değerli zaman geçirmek istiyorum. Onları akşam tekrar gördüğümde 'çok şükür evlatlarıma kavuştum' diyorum, mutlu oluyorum."