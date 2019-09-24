Polis alımı ne zaman? Jandarma personel alımı son dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımları ile jandarma personel alımına yönelik son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Süleyman Soylu 3 bin kadın polisin 2020 yılında göreve başlayacağını söyledi. Bakan Soylu jandarma alımlarına ilişkin ise, Jandarma karakollarında da güven masalarının kurulacağını belirterek bu güvenlik masalarına personel alımı yapılacağını ifade etti.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında KHK kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilen kişi sayısını açıklayarak bu sayının yaklaşık olarak 33 bin olduğunu belirtti. Emniyetten ihraçlara ilişkin Bakan Soylu "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karakollara 3 bin kadın polis alımı yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanı süleyman soylu 3 bin kadın polis alımının tamamlandığını ve adayların eğitime başlayacağını söyledi.

Polis ve jandarma alımı son durum

Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında "Eğitim sonrası 3 bin kadın polis Türkiye genelinde karakollarda çalıştırılacak. Güven masalarında vatandaşların sorunlarını dinleyecek , onların sıkıntılarını değerlendirip gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak polisler 2020 yılında eğitimlerini sonlandıracak ve göreve başlayacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayında kamuoyu ile çeşitli bilgiler paylaştı. Bakan Soylu açıklamalarında Jandarma karakollarında da güven masalarının kurulacağını belirterek bu güvenlik masalarına personel alımı yapılacağını ifade etti.