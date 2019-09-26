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Polis alımı başvuruları ne zaman POMEM PAEM polis olma şartı neler

Polis alımı başvuruları son dakika gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı polis alımı ilanına göre, 2019 PAEM kapsamında 2000 Komiser Yardımcısı alımı ile 2019 - 2020 polis alımı çerçevesinde 1800 Erkek polis alımı ve 200 Kadın polis adayı alımı yapılacağı açıklanmıştı. PAEM polis alımlarına başvuracak lise mezunu polis adayları Polis alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? sorusunu sormakta. PAEM polis başvuru şartları nedir? 25. Dönem POMEM Polis Özel Harekat alımı başvuruları başladı mı?

26 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Polis alımı başvuruları ne zaman POMEM PAEM polis olma şartı neler

Polis alımı başvuruları son dakika gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı polis alımı ilanına göre, 2019 PAEM kapsamında 2000 Komiser Yardımcısı alımı ile 2019 - 2020 polis alımı çerçevesinde 1800 Erkek polis alımı ve 200 Kadın polis adayı alımı yapılacağı açıklanmıştı. PAEM polis alımlarına başvuracak lise mezunu polis adayları Polis alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? sorusunu sormakta. PAEM polis başvuru şartları nedir? 25. Dönem POMEM Polis Özel Harekat alımı başvuruları başladı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre 2019 yılı için PAEM kapsamında 2000 Komiser Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı için yapılacak ve 2000 kişilik kadro ile 1800 Erkek aday ve 200 Kadın aday alımı yapılacağı belirtildi. Komiser yardımcısı alımı için başvuru süreci 17 Eylül 2019 tarihi itibari ile başladı. PAEM başvurularında son dakik 27 Eylül. 

PAEM polis başvuru şartları nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir hukuki bir sebebi olmamak, Sağlık açısından herhangi bir engeli olmamak ve Sğalık yönetmeliğindeki belirtilen nitelikleri taşıyor olmak Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

25. Dönem POMEM Polis Özel Harekat alımı başvuruları

Akademi PAEM alımlarının ardından yayımladığı bir diğer ilana göre ise en az lise mezunu kapsamında 25. Dönem POMEM Polis Özel Harekat alımı yapacak. Bu yönde sadece kadın adayların başvuru yapabileceği PÖH alımı için 500 kişilik kontenjan ayrılmıştır. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları zorunludun.

POMEM özel şartlar neler?

Lise, Ön Lisans veya lisans mezunu olmak, 2018 yılında yapılmış olan KPSS’den Lise için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 28 yaşından gün almamış olmak, 162 cm den kısa boylu olmamak gibi niteliklere sahip olanlar POMEM PÖH alımı başvurularına katılabilmekte.

PAEM başvuru kılavuzu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:48
  1. POMEM özel şartlar neler?
  2. PAEM polis başvuru şartları nedir?
  3. 25. Dönem POMEM Polis Özel Harekat alımı başvuruları
  4. Polis alımı başvuruları ne zaman
  5. POMEM PAEM polis olma şartı neler

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