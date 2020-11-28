Polis alımı başvuruları başladı mı? | Başvuru şartları nelerdir?

Polis alımı başvuru tarihini bekleyen polis adayları, internet üzerinden araştırmalarını yapıyor. 27. Dönem POMEM başvurularının, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklamasından sonra başlaması öngörülüyordu. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 26 Kasım tarihinde duyuruldu. Dolayısıyla POMEM başvurularının da aralık ayının ilk günleri itibariyle başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

Başvuru şartları nelerdir?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi açıklanmadığı gibi başvuru şartları da henüz belli olmadı. Fakat geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denginde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilir,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması durumunda,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde bulunan şartlarda olmak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olması gerekir.)

Kasten işlenen bir suç nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmaması gerekir.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puanı olması gerekir.