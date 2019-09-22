0553 313 94 23

Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser yardımcısı ve özel harekat polisi alınacak

Emniyet'e 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alınacak.

22 Eylül 2019 Pazar 12:16
Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser yardımcısı ve özel harekat polisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban  veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

Özel harekat adaylığı için başvuru şartları

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

KPSS'den kaç puan isteniyor?

Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.

Beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı var

Özel harekat öğrenci adaylığına başvuran adayda ayrıca 162 santimden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı aranıyor.Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:16
  1. Emniyet
  2. Özel harekat
  3. Polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi gibi olan var mı?"
    1. Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi..
    2. Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3..
    3. Bir orman yangını daha!
    4. Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
    5. Öcalan teröristti de, Demirtaş değil..
    6. Şok eden görüntü! Polis saya saya..
    7. Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle..
    8. Fenerbahçe'de şok sakatlık! Derbide..
    9. 49 yıl sonra bir ilk! 12 bin yaşındaki..
    10. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    11. Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon..
    12. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
    13. Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti.....
    14. Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser..
    15. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    16. Adana'da firari hükümlü yakalandı!
    17. Mısır’daki protestoları değerlendiren..
    18. Engelli vatandaşlardan CHP Genel..
    19. Yeni görüntüler ortaya çıktı!..
    20. Huzur mu bulmak istiyorsunuz?
    21. Allah için sevmek
    22. İstanbul, Atatürk Havalimanı'nı geride..
    23. İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin..
    24. Cemil Meriç’ten TV’ye farklı bir bakış
    25. Suret-i haktan atış! Fitneci Soner'in..
    26. Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden..
    27. Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi..
    28. Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası...
    29. Emine Erdoğan, BM'de Türkiye'nin..
    30. Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’..
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı