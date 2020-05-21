  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Polis 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek 4 yağma zanlısını yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:43:07 -
Polis 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek 4 yağma zanlısını yakaladı

MARDİN (AA) - Mardin’in Midyat ilçesinde evden darp ve silah zoru ile 30 bin lira çaldıkları gerekçesiyle aranan zanlılar, 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat'ta 14 Mayıs günü akşam saatlerinde bir eve giden iki kişi belediye tarafından tıraş hizmeti sunmak için gönderildiklerini belirtti.

Eve giren 2 kişinin silah çekmek ve darbetmek suretiyle ev sahibinin 30 bin lirasını gasbettiği ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki KGYS ve güvenlik kameralarından elde edilen yaklaşık 400 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Arananlar ile onlara yardım edenlerin de bulunduğu 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, adreslerde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve 1750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı