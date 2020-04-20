  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polis 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2020-04-20 16:18:21 -
Polis 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede bin 200 litre kapasiteli dolu vaziyette 3 adet plastik tank olduğunu belirledi. Ardından tankların içerisinde akaryakıt olduğunu belirleyen ekipler yaptıkları incelemelerde akaryakıtın karışımlı kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Operasyonda toplamda 3 bin 700 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı