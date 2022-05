Polikistik over nedir? Polikistik over sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

Polikistik Over Sendromu, her 10 kadından birinde görülebilmektedir. Polikistik Over Sendromu hastalığının tanımlanmasında ‘yumurtalıklarda birçok kist’ öne çıksa da hastaların yüzde 30’unun ultrasonunda hiç kist görülmeyebilir. Memorial Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanları, Polikistik Over Sendromu, belirtileri ve tedavi yöntemlerine dair bilgi verdi.