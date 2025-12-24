Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Cübbeli Ahmet Hoca, sol gözünü tamamen kaybettiğini söyledi. Gözünün yüzde 2 ile 3 arasında bir görme durumunun olduğunu ve okuma yaparken sol gözünü kapattığını belirtti.

Sol şah damarının tıkalı olması nedeniyle gözünü kaybeden Cübbeli Ahmet Hoca, “Benim sol şah damarım yüzde 100 tıkalı. Soldan kan alamamış, beslenemeyince kendine damarlar açmış. Orayı ormana döndürmüş mübarek. Biz de katarağı alınca düzelecek zannettik ama o yüzde 5’e, 2’ye indi. Tanımıyor hiç kimseyi. Ne yazı okuyabilir, ne de hiçbirinizi tanımaz” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ocak ayında Bolu’nun Göynük ilçesine yaptığı ziyarette Akşemseddin Hazretleri türbesinde bulunan, Akşemseddin’in asasını, şifa için sol gözüne sürmüştü.

O dönem yapılan paylaşımda, “Muhammed Akşemseddîn Hazretleri’nin asâ-i şerîfini gözünün şifâsı için sol gözüne tuttu ve sâhibinin yüce makâmı ile tevessülde bulundu” denilmişti.

