Sarıgöl’de Avcılık Kursu

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen kursa vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu öğrenildi. Kurs kapsamında kursiyerlere avcılıkla ilgili yasal mevzuatlar, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitimler veriliyor.

Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Atakan Aktan, kursun açılmasına katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek, "Bu sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezimize ve DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) yetkililerine katkı ve iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurs bitiminde kursiyerlerimize avcılık belgeleri verilecek. Kurs boyunca kursiyerlerimize her türlü faydalı bilgi aktarılmaktadır. Kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.