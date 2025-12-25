  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Diş temizliği için kullanılan macunlar içerdiği kimyasal sebebiyle ciddi endişe gündeme gelse de aslında ev temizliğinde de kullanılabiliyor. Uzmanlar en çok diş macunu tavsiye ediyor. Diş macunu ile eviniz adeta ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak! Peki, ev temizliğinde diş macununun kullanım alanları nedir, nasıl yapılır? ilgili önemli çözümler

#1
Foto - Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Ağız bakımı için kullanılan diş macunları içeriğindeki maddeler sebebiyle pek çok alanı temizlerken bir hayli işe yarıyor. Çıkmayan lekelerin diş macunu ile pırıl pırıl olduğunu gördükten sonra aklınızda acabalar oluşabilir... Bu sebeple ağız bakımınızda daha bitkisel ürünler tercih edebilirsiniz. ilgili Önemli çözümler yer aldığı haberimize göz atın.

#2
Foto - Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Ütü tabanında oluşan yanıklardan kurtulmak için ihtiyacınız olan bir bez ve biraz diş macunu. Bezin üzerine diş macunu sıkın ve yanık olan bölgeyi dairesel hareketlerle ovalayın. Dakikalar içerisinde ütünün tabanı parlamaya başlayacak. Çaydanlıkları parlatmak her zaman zor olmuştur. Biraz diş macunu ve bir buzdolabı poşetiyle çaydanlık temizliğinde seviye atlayabilirsiniz. Çaydanlığı ıslatmayın! Diş macununu, buzdolabı poşetinin üzerine sıkın. Poşet yardımıyla çaydanlığın içini dışını iyice ovalayın. Sonuç müthiş....

#3
Foto - Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Beyaz spor ayakkabıları temizlemek çileye dönüşebiliyor. Diş macunu ve eski bir diş fırçasıyla ayakkabılarınızı ilk günkü haline geri çevirebilirsiniz. Çocuklu evlerde minikler sanatsal yeteneklerini genellikle duvarlarda göstermek ister. Duvardaki kalem lekelerinden kurtulmak içinse ihtiyacınız olan yalnızca diş macunu. Giysilerde oluşan yağ, kahve ve mürekkep lekesinden diş macunu kullanarak kurtulabilirsiniz.

#4
Foto - Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Banyo musluklarında buhar ve kireç sebebiyle matlaşma oluşabiliyor. Bu matlaşmayı diş macunuyla ortadan kaldırabilirsiniz. Ciddi endişe neler? Diş macunu, dişlerinizi fırçalama sırasında daha etkili bir temizlik sağlamak için kullanılır. ama ciddi endişe var! Dentine ve diş minesine zarar vermeyen temizleme tozlarından üretilmiş olanları tecih edin. Diş macunlarının yüzde 90'ının kurşun, yüzde 65'inin arsenik, yarısından biraz azının cıva ve üçte birinin kadmiyum içerdiği öğrenildi. Strese bağlı gelişen ağız ve diş problemlerinin doğru şekilde teşhis ve tedavi edilmesi için alanında uzman bir diş hekimine başvurmak büyük önem taşır. Sarı dişler bazen geçici ve yüzeysel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarken, bazı durumlarda diş minesinin yapısal değişikliklerini işaret edebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar
Gündem

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Gazeteci yazar Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuk..
Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı
Teknoloji

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Bilim insanları, insanların farkında olmadan Dünya’nın çevresinde koruyucu bir radyasyon bariyeri oluşturduğunu açıkladı. Bu etkinin kaynağı..
Yine de en iyisi Ak Parti ama. Bu işte bir yanlışlık var..
Gündem

Yine de en iyisi Ak Parti ama. Bu işte bir yanlışlık var..

Ali Karahasanoğlu, 2025 enflasyon tahminlerindeki sapmaya dikkat çekerek, dar gelirliyi korumak için "tek maaşlı hanelere" ayrıcalık tanınma..
23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar
Sosyal Medya

23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin iradesini hiçe sayan akla ziyan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, daha seçim görmeden kendi..
Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar
Gündem

Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi kuşatmaya çalıştıklarını..
Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu
Avrupa

Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu

Bulgaristan yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan ve "Slot Kralı" lakabıyla tanınan Konstantin "Kosta" Angelov, bu sabah başken..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23