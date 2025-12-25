Diş macunu deyip geçmeyin! Herkesi şaşırttı: Temizlikle ilgili bildiğiniz gerçekleri unutun! Çeşitli ciddi endişe var! Peki neler?

Banyo musluklarında buhar ve kireç sebebiyle matlaşma oluşabiliyor. Bu matlaşmayı diş macunuyla ortadan kaldırabilirsiniz. Ciddi endişe neler? Diş macunu, dişlerinizi fırçalama sırasında daha etkili bir temizlik sağlamak için kullanılır. ama ciddi endişe var! Dentine ve diş minesine zarar vermeyen temizleme tozlarından üretilmiş olanları tecih edin. Diş macunlarının yüzde 90'ının kurşun, yüzde 65'inin arsenik, yarısından biraz azının cıva ve üçte birinin kadmiyum içerdiği öğrenildi. Strese bağlı gelişen ağız ve diş problemlerinin doğru şekilde teşhis ve tedavi edilmesi için alanında uzman bir diş hekimine başvurmak büyük önem taşır. Sarı dişler bazen geçici ve yüzeysel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarken, bazı durumlarda diş minesinin yapısal değişikliklerini işaret edebilir.