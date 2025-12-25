Bruce Willis’in beyni bağışlanacak... Demans nedir?

DEMANS NEDİR? Frontotemporal demans, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olan; kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozukluklarıyla seyreden bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Üç yıl önce hastalık teşhisi konulan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu, eşi ve kızlarından ayrı yaşadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncunun, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor. Bilim dünyasını güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor. Demans ne anlama geliyor? Alzheimer ve Demans Nedir? Demans, tek bir hastalık değildir; hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinde belirgin bozulmaya yol açan genel bir durumdur. Demans ne demek? Demans, beynin belirli bölgelerindeki sinir hücreleri ve bağlantılarının düzgün çalışmamasına neden olan, hafıza kaybı ve karar verme gibi en az iki beyin fonksiyonunun bozulmasıyla karakterize edilen bir durumdur.