Bruce Willis’in beyni bağışlanacak... Demans nedir?

Bruce Willis’in beyni bağışlanacak... Demans nedir?

Dünyaca ünlü Bruce Willis'ten geldi. Bruce Willis, uzun süredir frontotemporal demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu adımı ile klinik araştırmaları kolaylaştırmak için beynini bağışlama kararı verdi!

Zor Ölüm, Altıncı His, 5. Güç, Öldürme Arzusu gibi sayısız filmde rol alan Bruce Willis, uzun süredir frontotemporal demans hastalığıyla mücadele ediyor. Ailesi sık sık Bruce Willis’in son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaşırken oyuncunun beynini "klinik araştırmalar" için bağışlama kararı aldıklarını da belirttiler

BRUCE WILLIS'IN BEYNİ BAĞIŞLANACAK! Beyin için karar verdi. Amerikan film endüstrisinin merkezi Hollywood’da aksiyon filmleriyle tanınan ve Die Hard (Zor Ölüm) serisiyle dünya çapında ün kazanan yıldız isim Bruce Willis, demans hastalığı ile mücadele ediyor. Dünyaca ünlü oyuncu kararı aldı.

Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, 2022 yılında frontotemporal demans teşhisi konulan oyuncunun beynini klinik araştırmalarda kullanılması için bağışlama kararı aldıklarını açıkladı. Emma Heming Willis yaptığı açıklamada, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" dedi. Ne zaman olacağı bekleniyor.

DEMANS NEDİR? Frontotemporal demans, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olan; kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozukluklarıyla seyreden bir beyin hastalığı olarak biliniyor. Üç yıl önce hastalık teşhisi konulan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu, eşi ve kızlarından ayrı yaşadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncunun, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor. Bilim dünyasını güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor. Demans ne anlama geliyor? Alzheimer ve Demans Nedir? Demans, tek bir hastalık değildir; hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinde belirgin bozulmaya yol açan genel bir durumdur. Demans ne demek? Demans, beynin belirli bölgelerindeki sinir hücreleri ve bağlantılarının düzgün çalışmamasına neden olan, hafıza kaybı ve karar verme gibi en az iki beyin fonksiyonunun bozulmasıyla karakterize edilen bir durumdur.

