Gündem Sadettin Saran gözaltına alındı
Gündem

Sadettin Saran gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sadettin Saran gözaltına alındı

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

 

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüp, Saran’ın ikinci kez gözaltına alınmasının ardından resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonları. Bugün cimbom ve karakartal başkanları Tügva toplantısına gitmişler. Biz Biat ediyoruz demişler. aman bize dokunmayın demişler.
