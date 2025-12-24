Yeni yasa 1 Ocak itibariyle yürürlükte: Askerlik formunu doldurmayanlara 51 bin TL ceza

Almanya’da 2026 yılıyla birlikte zorunlu askerlik yeniden gündeme geliyor. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama, her 18 yaşındaki erkeğin askerlik yoklamasından geçmesini şart koşuyor. Katılım teknik olarak gönüllülük esasına dayansa da, soru formunu doldurmak ve sağlık muayenesine katılmak herkes için zorunlu olacak. İlgili çağrıya yanıt vermeyenler ise para cezasıyla karşılaşabilir.

14 SORULUK ANKETE CEVAPLAMAK ZORUNLU

Savunma Bakanlığı, 18 yaşına gelen erkeklerin 14 soruluk bir anket formunu doldurup Bundeswehr’e göndermeleri gerektiğini doğruladı. Form, gençlerin orduya uygunluğunu ve ilgisini ölçmeyi amaçlıyor. Kadınların katılımı ise gönüllü olacak. Yanlış bilgi vermek veya formu görmezden gelmek, İdari Suçlar Yasası uyarınca 1000 avroya (Yaklaşık 51 bin TL) kadar para cezasına yol açabilecek. Cezanın miktarı, ihlalin ciddiyetine göre belirlenecek.

ZORUNLU MUAYEME 20127’DE BAŞLIYOR

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Temmuz 2027 itibarıyla tüm erkekler için sağlık muayenesi zorunlu hale gelecek. Çağrıldığı halde mazeretsiz olarak gitmeyenler, polis tarafından muayene merkezine götürülebilecek. Bakanlık, “Mazeretsiz olarak yoklamaya katılmayan yükümlüler, polis aracılığıyla getirilebilir” ifadelerini kullandı.

Yeni sistem kapsamında ilk anket formları Ocak ortasında gönderilecek. Yazışmaların her hafta düzenli olarak yapılması planlanıyor. Bakanlık, her ay yaklaşık 54 bin gencin Bundeswehr tarafından bilgilendirileceğini öngörüyor.

HEM PERSONEL HEM DE SİLAHLA GÜÇLENECEK

Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu düzenlemeyle Alman ordusunu yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Mevcut 183 bin askerlik sayının, 2035 yılına kadar 270 bine çıkarılması planlanıyor.

Almanya bir yandan da askeri savunmasını güçlendirmek için 51 milyar avrodan fazla para harcama ve yeni silahlar edinme kararı almıştı.