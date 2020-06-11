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Ekonomi

"Polietilen tereftalat" ithalatında korunma önlemi soruşturması açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:46:54 -
"Polietilen tereftalat" ithalatında korunma önlemi soruşturması açıldı

ANKARA (AA) - Plastik ürünlerin üretiminde kullanılan "polietilen tereftalat" ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda "Diğerleri" tanımı altında sınıflandırılan ve plastik ürünlerin üretiminde kullanılan "polietilen tereftalat" ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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