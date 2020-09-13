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Aktüel Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak
Aktüel

Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, Kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:47:29 -
Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını anlatan İnce, "Ayrıca bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak." dedi.

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