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Polatlı’da ’Şahadet Devletin Asil Evlatları’ oyunu sahnelendi

Ankara’’nın Polatlı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 13:23
Polatlı’da ’Şahadet Devletin Asil Evlatları’ oyunu sahnelendi

Ankara’’nın Polatlı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle ’Şahadet Devletin Asil Evlatları’ isimli oyun sahnelendi.


13 Eylül Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir, Şehit Fethi Sekin ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na yer verildi. Polatlı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Mustafa Yeşilyurt yaptı. Oyuna Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği ile bilinen Serdar Görel de konuk oyuncu olarak katıldı. Görel’in oyun sonrası Zeybek oynaması izleyenlerin beğenisini topladı.


Oyunu, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Şehit Aileleri Derneği Başkanı Savaş Dinçer, Başkan Yardımcısı Cabbar Çepur ve şehit aileleri izledi.


İzleyicilerden Derya Yeşilyurt, ’’Oyun çok güzeldi. Her sene 18 Mart’ta izlemeye geliyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Özellikle Şehit Ömer Halis Demir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sahnesi çok anlamlıydı. Bizleri çok duygulandırdılar" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:23
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