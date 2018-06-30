Polatlı'da kaybolan Eylül'ün cenazesi toprağa verildi

Eylül Yağlıkara, 22 Haziran'da Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli köyündeki evlerinden oyun oynamak için dışarı çıktı.

O tarihten bu yana küçük kızdan bir daha haber alınamadı.

Tüm ihtimaller değerlendirildi, ekipler günler boyunca her yeri didik didik aradı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve toplanan deliller sonucunda komşu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Koçyiğit'in arabasında bulunan kan lekesi, Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle uyuştu.

İçişleri Bakanlığı, kısa süre sonra yaptığı açıklamada olayın aydınlatıldığını duyurdu. Günler süren aramalardan sonra 8 yaşındaki Eylül'den kahreden haber geldi.

Minik Eylül'ün cansız bedeni köyün çıkışında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Çok geçmeden Ankara Valisi Ercan Topaca, olayla ilgili açıklama yaptı.

"Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor. Şu an tutuklu bulunan kişinin çocuğun kaybolduğu gün aynı saatlerde olay yerinde arabası ile görülmesi, bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle orada yoğunlaştık. Netice itibariyle köpeğimiz orada bir koku hissetti işaret verdi. Orası kazıldı ve cesede ulaşıldı."

Küçük kızın cenazesi, otopsinin ardından Uzunbeyli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, ilk gün arama çalışmalarına katıldığı, akşam saatlerinde ise ailesini köyden ilçe merkezine gönderdiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber