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Polat: İl Genel Meclis üyeleri yetkilerinin farkında değil

İYİ Parti Ardahan İl Genel Meclis adayı Taşkın Polat, yıllardır seçilen il genel meclis üyelerinin kendi görev ve yetkilerinin farkında olmadıklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 15:28
Polat: İl Genel Meclis üyeleri yetkilerinin farkında değil

İYİ Parti Ardahan İl Genel Meclis adayı Taşkın Polat, yıllardır seçilen il genel meclis üyelerinin kendi görev ve yetkilerinin farkında olmadıklarını söyledi.


Polat Gazetecilere yaptığı açıklamada, Kent ve köylerdeki sorunları çok iyi bilen biri olarak, bu sorunların çözümü noktasında yerel parlamentoda yatırımlar için girişimde bulunacağını söyledi.


Polat, yıllardır İl Genel Meclis üyelerini takip ettiğini ve İl Genel Meclis üyelerinin kendi görevlerini ve yetkilerini bilmediklerini savundu. Bu nedenle il genel meclis adaylarının bilinçli seçilmesi gerektiğini söyleyerek, ’’İl Genel Meclis üyeleri kendi görev ve yetkilerinin farkında değil. Ne yazık ki önlerine gelen dosyalara imza atmaktan başka kentimize hiç bir faydaları yok.’’ Polat, ’’’İl Genel Meclisi demek, yerel parlamento demek. Kent ile ilgili önemli kararları ’el kaldırarak’ onaylayan meclis üyelerinin neyi onayladıklarını, ne için imza attıklarını, fayda ve zararlarını çok iyi hesaplamaları gerekir. Türkiye’de yerel demokrasinin güçlendirilmesinden söz ediliyor. Fakat demokrasinin yerel işleyişini kimse bilmiyor. Seçilen il Genel Meclis üyeleri maalesef şimdiye kadar imza atmaktan başka hiç bir şey yapmamışlar. Kentin ve köylerin sorunlarının ilk adresi Vali ve Milletvekili olmamalı. Bu sorunların ilk adresi İl Genel Meclisi olmalı. Bu nedenle bugüne kadar il Genel Meclisi varlığını hissettirememiştir.’’


31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerini geride bırakarak seçileceğine inandığını söyleyen Polat, ’’Halkımız için her türlü hizmete hazırım. Her kes için mücadele edeceğim, hizmet etmek boynumuzun borcudur. Kendimize güveniyoruz, cesaretliyiz ve siyasi bir geçmişimiz var.’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:28
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