Polat Alemdar boşanma kararı aldı Necati Şaşmaz, 2012 yılından bu yana evli olduğu Nagehan Şaşmaz'dan ayrılma kararı aldı.

Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; "Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.

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