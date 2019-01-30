Polat Alemdar boşanma kararı aldı
Necati Şaşmaz, 2012 yılından bu yana evli olduğu Nagehan Şaşmaz'dan ayrılma kararı aldı.30 Ocak 2019 Çarşamba 10:52
Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; "Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.
YORUM YAZ