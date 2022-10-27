Polar kumaş şartı! Avrupalılar donmamak için sipariş yağdırıyor

Yeni Akit Ankara

Bu yıl yünlü külotlu çoraplar, kalın taytlar ve termal içlikler gibi ürünler, Avrupa pazarında yok satıyor. Çin’in Zhejiang eyaletinin Zhuji kentinde birçok içlik üreticisi siparişleri yetiştirebilmek için fazla mesai yapıyor. Gelecek yıl mayıs ayına kadar tüm sipariş teslim günlerinin dolu olduğu bildirildi.

Donmamak için içliklere polar kumaş eklenmesini şart koşuyorlar

Daha önceki yıllarda Avrupalı tüketiciler ince içlikleri daha çok tercih ederken bu yıl kışa direnmek için içliklere polar kumaşın eklenmesini şart koşuyorlar. Zhuji’de yer alan bir termal içlik şirketinin, bu yılın ilk dokuz ayındaki satışları geçen yılın tamamını aşarak 30 milyon RMB’ye ulaştı. Üretimin çoğu Avrupa’ya ihraç edildi. Zhejiang eyaletindeki Ningbo Gümrük İdaresi’nin verilerine göre, Ocak-Ağustos aylarında Ningbo’dan 82 milyon 47 bin RMB tutarında içlik ihraç edildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,8 arttı. Avrupa’ya yapılan ihracat ise yıllık yüzde 100,3 artışla 31 milyon 91 bin RMB oldu.