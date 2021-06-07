Pokemon GO oyunu nasıl indirilir, nasıl oynanır?

Pokemon GO nedir? Hem oyun dünyasının hem de genel olarak eğlence sektörünün en önemli markalarından birisi olan Pokemon'un bildiğiniz gibi 2016 yılında arttırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO çıkışını yapmıştı. Oyun artık resmi olarak Türkiye'de oynanıyor. Pokemon GO'yu daha önceleri internetten apk indirerek Türkiye'de oynayabiliyordunuz. Ancak şimdi oyunun Google Play'e gelmesi ile birlikte Türkiye'de oyuncu sayısı artmış oldu. Oyunu ortalama 100 milyondan fazla insan indirmiş durumda. Peki, Pokemon GO nasıl indirilir? Pokemon GO nasıl oynanır?

Pokemon GO nedir?

90’ların sonu ve 2000'li yılların başında tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, cep telefonu uygulaması olarak geri döndü. Nintendo ve Niantic'in ortak yapımı olan Pokemon GO, şimdilik Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'de indirilebilir durumda. Ücretsiz oyunda 722 Pokemon karakteri, telefonların kameraları ile yakalanmaya çalışılıyor. Ancak farklı bölgelerdeki Pokemonları yakalayabilmek ya da rakiplerle mücadele edebilmek için oyuncuların bazen kilometrelerce yol kat edilmesi gerekiyor.

Pokemon GO oyunu ücretli mi?

Pokemon GO Türkiye'de resmi olarak açılmasının ardından şu anda Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

Pokemon GO nasıl indirilir?

Android kullanıcılar ve İOS kullanıcıları için farklı indirme yöntemleri bulunuyor.

Play Store'da Pokemon Go indirmek için tıklayın

Pokemon Go'yu iPhone'a indirmek aslında oldukça basit. Öncelikle iPhone'unuzu açın ve Ayarlar menüsüne girin. Ardından iTunes ve App Store seçeneğini göreceksiniz; buraya dokunun. Daha sonra Apple Kimliğini Göster butonuna basın ve devam edin. iTunes mağazasına giriş yapın. Girişi yaptıktan sonra Ülke/Bölge'ye tıklayın. Açılan sayfada Ülke veya Bölgeyi Değiştir yapın ve ülkeyi ABD olarak seçin. Ve mağazaya gittiğinizde aramaya Pokemon Go yazarak oyunu bulabilir ve indirebilirsiniz.

App storedan Pokemon Go indirmek için tıklayın

Pokemon Go Türkiye'de neden yasaklanmıştı?

Pokemon GO dahil olmak üzere, birçok AR kullanan uygulama, Çin tarafından riskleri nedeniyle yasaklandı.