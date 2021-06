Pokemon GO oyunu nasıl indirilir, nasıl oynanır?

Pokemon GO nedir? Pokemon GO oyunu, arama motoru Google'da trend'lere girmeyi başardı. Pokemon GO ile ilgili detaylar merak ediliyor. İlk olarak Amerika'da yaygınlaşan Pokemon GO oyununun yıllardır resmi olarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO, Türkiye'de resmi olarak erişime açıldı. Peki, Pokemon GO oyunu nasıl indirilir? Pokemon GO nasıl oynanır? İşte Pokemon GO oyunu hakkında merak edilenler...