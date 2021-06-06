Pokemon Go nedir ve nasıl indirilir?

Sosyal medyanın gündemine oturan ve binlerce kişinin hakkında konuştuğu Pokemon Go oyunu, 6 yıl sonra yeniden Türkiye'de oynanmaya başladı. Peki, Pokemon GO nedir? İşte merak edilen haberin devamı…

Pokemon Go nedir?

90’ların sonu ve 2000'li yılların başında tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, cep telefonu uygulaması olarak geri döndü. Pokemon Go, Nintendo ve Niantic'in ortak yapımı bir oyundur. Kullanıcıların bulunduğu bölgede GPS aracılığı ile Pokemon yakalamasına, yakalanan Pokemonlar'ın diğer oyuncuların canavarları ile dövüştürmeye ve takas etmeye izin veren Pokemon GO, akıllı cihazlar için tasarlanmış mobil bir oyundur.

Pokemon Go nasıl indirilir?

Pokemon GO'yu Android ve iOS cihazlarınızdan Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.