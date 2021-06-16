Pogba'nın tepkisi dünya gündemine oturdu! Alkışlanacak hareket

Ronaldo'nun basın toplantısında kola şişesini kenara kaldırıp "Su için" mesajını vermesinden sonra Pogba da sponsor bira markası için aynı harekete imza attı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında EURO 2020’nin sponsorlarından biri olan kola markasını kenara itmesi büyük gündem yaratmıştı. ‘Su için’ mesajı veren Ronaldo’nun ardından şimdi de Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Paul Pogba benzer bir tepki gösterdi.

1-0 kazanılan Almanya maçı sonrası basın toplantısına katılan Pogba masanın üzerinden duran bira markasının şişesini önünden alarak yere koydu. EURO 2020'nin resmi ortağı olan bira markasının kameraların önünden kaldırılması Ronaldo’nun kola tepkisi gibi gündem oldu.

Tek hareketle 4 milyar dolar zarar

F Grubu’ndaki Macaristan-Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Ronaldo’nun masaya konulan sponsor Coca-Cola şişelerini kaldırıp, “Su için” demesi büyük bir etkiye neden oldu. Ronaldo’nun hareketinin etkisi finansal alanda da kendini gösterdi. Sponsor kola markasının hisseleri 56.10’dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin bir anda 238 milyar dolara gerilemesiydi. Ünlü içecek firmasının değer kaybının 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.