Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek

Dünyaca ünlü futbolcu Lukas Podolski, FANATİK Gazetesi'ne konuk yazar oldu:

İşte Podolski'nin açıkllamaları:

Türkiye'nin, İtalya karşısındaki performansına açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü elemelerde ve hazırlık maçlarında çok agresiftiler, kazanmak istiyorlardı. İtalya önünde ise takım şok yaşadı ve paniklediler. Bu maç artık bitti. Türkiye'nin bir an önce uyanması, kalan iki maçına odaklanması gerek. Sakin olmalılar. İtalya'nın süperstar oyuncuları yok ama çok kaliteliler. Onlara yenilmek, utanç verici bir durum değil. Olay çok basit; bir mağlubiyet daha alırsanız, elenirsiniz. Türkiye kesinlikle çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kalitesini göstermeli. Birçok futbolcu Avrupa'nın önemli liglerinde oynuyor.

Takım olarak iyi olmalı

İlk karşılaşmadaki gibi oynarlarsa, Galler karşısında da şansları yok. Reaksiyon göstermeli, iyi bir mantalite ile sahaya çıkmalılar. Türkiye'nin bir üst tura yükselmesini çok istiyorum; çünkü bu ülkeyi çok seviyorum. Elbette Burak'ın gollerine ihtiyaç var ama takım olarak iyi olmalı, kazanmak için birlikte hareket edilmeli. Turnuva sürecinde baskı her zaman vardır. Türkiye, 4 Dünya Kupası'nı kazanmış bir takıma karşı oynasa bile insanlar turnuvada şampiyonluk hayali kuruyor. Bu lig takımları için de geçerli.

Tepkiyi koymalılar...

Türkiye için motivasyon çok önemli. Belki 13 yıl oldu ama EURO 2008'de çok başarılı bir kupa geçirmiştiniz. Benim de yer aldığım takımda bize (Almanya) karşı yarı final oynadığınız dönemde sahadaki oyuncular, teknik ekibiniz ve yedek kulübesi adeta savaşıyordu. İtalya önünde o enerjiyi ve motivasyonu göremedim. Bazen kötü maçlara da ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Galler önünde en iyi takımı sahaya sürüp, takımın gereken tepkiyi koyması lazım. Yabancı takımlar, Türkiye'deki atmosferden çekinirlerdi. Milli Takım 'ın da 2008'deki ruha benzer bir enerji yaratması