  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Spor Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Spor

Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek

Antalyaspor forması giyen Lucas Podolski, A Milli Takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:59:00 -
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek

Dünyaca ünlü futbolcu Lukas Podolski, FANATİK Gazetesi'ne konuk yazar oldu:

İşte Podolski'nin açıkllamaları:

Türkiye'nin, İtalya karşısındaki performansına açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü elemelerde ve hazırlık maçlarında çok agresiftiler, kazanmak istiyorlardı. İtalya önünde ise takım şok yaşadı ve paniklediler. Bu maç artık bitti. Türkiye'nin bir an önce uyanması, kalan iki maçına odaklanması gerek. Sakin olmalılar. İtalya'nın süperstar oyuncuları yok ama çok kaliteliler. Onlara yenilmek, utanç verici bir durum değil. Olay çok basit; bir mağlubiyet daha alırsanız, elenirsiniz. Türkiye kesinlikle çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Kalitesini göstermeli. Birçok futbolcu Avrupa'nın önemli liglerinde oynuyor.

Takım olarak iyi olmalı

İlk karşılaşmadaki gibi oynarlarsa, Galler karşısında da şansları yok. Reaksiyon göstermeli, iyi bir mantalite ile sahaya çıkmalılar. Türkiye'nin bir üst tura yükselmesini çok istiyorum; çünkü bu ülkeyi çok seviyorum. Elbette Burak'ın gollerine ihtiyaç var ama takım olarak iyi olmalı, kazanmak için birlikte hareket edilmeli. Turnuva sürecinde baskı her zaman vardır. Türkiye, 4 Dünya Kupası'nı kazanmış bir takıma karşı oynasa bile insanlar turnuvada şampiyonluk hayali kuruyor. Bu lig takımları için de geçerli.

Tepkiyi koymalılar...

Türkiye için motivasyon çok önemli. Belki 13 yıl oldu ama EURO 2008'de çok başarılı bir kupa geçirmiştiniz. Benim de yer aldığım takımda bize (Almanya) karşı yarı final oynadığınız dönemde sahadaki oyuncular, teknik ekibiniz ve yedek kulübesi adeta savaşıyordu. İtalya önünde o enerjiyi ve motivasyonu göremedim. Bazen kötü maçlara da ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Galler önünde en iyi takımı sahaya sürüp, takımın gereken tepkiyi koyması lazım. Yabancı takımlar, Türkiye'deki atmosferden çekinirlerdi. Milli Takım 'ın da 2008'deki ruha benzer bir enerji yaratması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay