Poco F5 Pro teknik donanım sızıntısıyla adından bahsettirdi

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Poco F5 Pro modelinin de özelliklerini paylaştı ve eğer bu bilgiler doğruysa gerçekten de yeni modelin, Redmi K60’ın yeniden isimlendirilmiş hali olduğu anlaşılıyor.

Brar, Poco F5 Pro’nun dikkat çeken özelliklerle donatılacağını iddia ediyor. Bu özellikler arasında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, QHD+ 120Hz OLED ekran ve 67W kablolu şarj ile 5.500 mAh batarya yer alıyor.

Sızıntıya göre Poco F5 Pro’nun diğer öne çıkan özellikleri arasında 64M P+ 8MP + 2MP arka kamera sistemi, stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor. Yine, tüm bu özelliklerin Redmi K60 ile uyumlu olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

Poco telefonun, kablosuz şarj desteği kazanıp kazanmayacağı henüz bilinmiyor. Küresel piyasaya sürüm için maliyetleri düşürmek amacıyla bu özellik çıkarılabilir, ancak olur da söz konusu bu özellik telefona dahil edilirse, o zaman Poco F5 Pro kablosuz şarj özelliği olan ilk Poco telefonu olacaktır. Poco F5 Pro teknik özellikleri sızdırılmaya devam ediyor.



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