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Spor Pochettino'nun çalıştırdığı PSG ilk galibiyetini aldı
Spor

Pochettino'nun çalıştırdığı PSG ilk galibiyetini aldı

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında evinde Brest'i 3-0 yendi. Böylece PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 05:32:00 -
Pochettino'nun çalıştırdığı PSG ilk galibiyetini aldı

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

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