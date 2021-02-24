Pnömani nedir ve neden olur? Pnömani tedavisi nasıl yapılır?

Pnömani, ciğerlerin iltihaplanarak su toplaması durumuna verilen genel isimdir. Pnömani, durumuna sebep olan belli başlı bakteri ve virüsler vardır. Yüksek riskli bir hastalık olan pnömani ülkemizde ölümlerde beşinci, infeksiyon hastalıklarında birinci sıradadır. İşte pnömani hastalığıyla merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Pnömani neden olur?

Genellikle vücut direnci düştüğü zaman olur. Başlıca zatürre etkenleri bakteriler, virüsler ve mantarlardır. En sık görülen patojen etken Streptococcus Pneumoniae denilen bakteridir

Pnömanin belirtileri nelerdir?

Pnömoni semptomları yaşamı tehdit edici olabilir. Zatürrenin en yaygın belirtileri arasında şunlar olabilir:

Öksürük

Yüksek ateş

Üşüme ve titreme

Devamlı seyreden sarı-yeşil balgam

Hızlı soluk alıp verme

Nefes almada güçlük

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Yan ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik

Karın ağrısı ve karında şişkinlik

Kusma ya da kusacakmış hissi

65 yaş üstü kişilerde bilinç bulanıklığı

Pnömani tedavisi nasıl yapılır?

Pnömaninin tedavisinde genellikle, antibiyotikler, bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılması tavsiye edilir. Pnömani, hastalığından hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır pnömani yani zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu ortaya çıkabilir.