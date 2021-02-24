Pnömani nedir ve neden olur? Pnömani tedavisi nasıl yapılır?
Halk dilinde zatürre olarak bilinen pnömani, akciğer dokusunun iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi farklı mikropların yol açtığı akciğer enfeksiyonuna verilen isimdir. Peki, zatürre yani pnömani neden olur? Pnömani tedavisi nasıl yapılır?
Pnömani, ciğerlerin iltihaplanarak su toplaması durumuna verilen genel isimdir. Pnömani, durumuna sebep olan belli başlı bakteri ve virüsler vardır. Yüksek riskli bir hastalık olan pnömani ülkemizde ölümlerde beşinci, infeksiyon hastalıklarında birinci sıradadır. İşte pnömani hastalığıyla merak ettiğiniz her şey haberimizde…
Pnömani neden olur?
Genellikle vücut direnci düştüğü zaman olur. Başlıca zatürre etkenleri bakteriler, virüsler ve mantarlardır. En sık görülen patojen etken Streptococcus Pneumoniae denilen bakteridir
Pnömanin belirtileri nelerdir?
Pnömoni semptomları yaşamı tehdit edici olabilir. Zatürrenin en yaygın belirtileri arasında şunlar olabilir:
Öksürük
Yüksek ateş
Üşüme ve titreme
Devamlı seyreden sarı-yeşil balgam
Hızlı soluk alıp verme
Nefes almada güçlük
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Yan ağrısı
Yorgunluk ve halsizlik
Karın ağrısı ve karında şişkinlik
Kusma ya da kusacakmış hissi
65 yaş üstü kişilerde bilinç bulanıklığı
Pnömani tedavisi nasıl yapılır?
Pnömaninin tedavisinde genellikle, antibiyotikler, bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılması tavsiye edilir. Pnömani, hastalığından hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır pnömani yani zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu ortaya çıkabilir.