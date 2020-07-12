'P...nk'e cila! Yalancılıkta sicili kabarık Rahmi Turan'dan hakaret ve tehdidi aklama çabası

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Daha önce CHP'li Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü yalanını ortaya atıp ardından yalanı ifşa olunca da tükürdüğünü yalamak zorunda kalan Sözcü'nün yalancılıkta sicili kabarık köşe yazarı Rahmi Turan, ağzı bozuk 'p.....nk' lakaplı oyuncu Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı öven bir yazı kaleme aldı.

Yalan dizisine bir yalan daha ekledi

"Türkiye'nin en gözde sanatçıları" olduğunu iddia ettiği Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı cilalayan Rahmi Turan, "Ben bu iki sanatçının da ülkesini ve ulusunu ne kadar sevdiklerini adım gibi biliyorum… İkisi de Cumhuriyet sevdalılarıdır. Herkese saygılı insanlardır. Değil Cumhurbaşkanı'na, herhangi bir kişiye bile hakaret ettikleri görülmüş şey değildir." diyerek yeni bir yalana imza attı.

İyi niyet ve mizah kılıfı

Hapis cezası istenen laikçi oyuncuları aklama derdine düşen Rahmi Turan, "İki sanatçı da tüm eleştirilerini mizah diliyle yaparlar" diyerek hakaret ve tehdide mizah kılıfı buldu.

Gezen ve Akpınar'ınTürk halkının büyük sevgisini kazandığını iddia eden Rahmi Turan, Akpınar ve Gezen'in sözlerinin iyi niyetli olduğunu öne sürdü.

İşte o iki oyuncunun sözde 'iyi' niyeti:

M. Kemal'in arkasına sığındı

Yazısında son olarak M. Kemal'in arkasına sığınan Rahmi Turan, "Günümüzdeki yöneticilerin sanat ve sanatçılara bakış açısı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışı taban tabana zıttır… Atatürk sanatçıyı baş tacı eder “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” der ve eklerdi: “Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız!” "

İşte küfürbaz Müjdat'ın sicili

Rahmi Turan'ın cilaladığı ve hakaret etmez dediği Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıllarda Azerice'den Türkçe'ye yeni bir terim kazandırmış ve "Pezevenk'in yol gösteren olduğunu" belirtmişti.

"Dallama" ve "Pezevenk" ifadeleriyle küfürler eden Kemalistlerin "yol gösteren"i Müjdat Gezen'e sözde 'ilahiyatçı' Yaşar Nuri Öztürk de "A.. koyacağız" ifadesiyle destek verdi. Müjdat Gezen "İçki içiyorsam sana ne pezevenk" ifadeleriyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

"Pezevenk" ifadesini savunan Müjdat Gezen, "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu. Müjdat Gezen, bu sözlerin ardından "yol gösteren" anlamındaki "pezevenk" sıfatıyla vatandaş tarafından anılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Halk Tv'de 'p.....nk’ Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.” demişti.

Müjdat Gezen'in bu sözleri laikçiler tarafınan alkışlanmış ve alkış sırasında mikrofona "dangalak" hakareti duyulmuştu.

Bir anneye ahlaksız ifadeler

'P.....nk' Müjdat Gezen, yine Halk TV’de yayınlanan programda, Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu hakkında canlı yayına telefonla bağlanarak ağıza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Gezen'in evli ve çocuk sahibi müslüman bir kadına ahlaksızca kullandığı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Metin Akpınar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi

Metin Akpınar adlı sözde sanatçı, Türkiye’de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etmişti. Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." demişti.

İsmi sanat camiasından silinen ve kimsenin rağbet göstermediği Gezen ve Akpınar’ın küstahlığı birçok kesimden tepki almıştı.

Erdoğan ise "Beni ipe götüreceklermiş. Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın." tepkisinde bulunmuştu.