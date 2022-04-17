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Medya P!NÇ yine Müslüman göçmenleri hedef aldı!
Medya

P!NÇ yine Müslüman göçmenleri hedef aldı!

Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen P!NÇ programının sunucusu Oğuzhan Uğur, birkaç münferit olay üzerinden ülkemizdeki Müslüman göçmen vatandaşları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 21:50:00 - 2022-04-17 22:32:13
P!NÇ yine Müslüman göçmenleri hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Müslüman göçmen vatandaşları hedef almayı sürdürüyor.

'Duysalar onlar da korkarlar'

Uğur, yaşanan birkaç münferit olay üzerinden tüm mülteci vatandaşları yine hedefe koydu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur, şunları söyledi:

Bir gün bir sığınmacının kadınları dikizlediği tiktok videosunda tanıdık göreceğim diye ödüm kopuyor. "Ne yaparım?" diyorum. Aklıma gelen ilk cevap çok korkutuyor beni. Duysalar onlar da korkar.

 

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