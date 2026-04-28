PMYO ve POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanma sürecinde kritik önem taşıyan eğitim sonu sınavına ilişkin ayrıntılar netleşti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvimin ardından, sınav tarihi, saat bilgisi ve sınav merkezi en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Peki, PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman 2026, sınav saat kaçta başlayacak?

PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman 2026?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitim süreçlerini tamamlayan adaylar, aday memur olarak atanma sürecinin en önemli aşamalarından biri olan bu sınava katılacak.

PMYO ve POMEM sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınav saatleri mezun olunan birime göre farklılık gösterecek. PMYO mezunları için sınav saati 09.30 olarak belirlenirken, POMEM mezunları için sınav 11.00’de başlayacak. Adayların, sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunmaları isteniyor.

PMYO ve POMEM sınavı nerede yapılacak?

Eğitim sonu sınavının gerçekleştirileceği merkez, Ankara’daki Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi olarak açıklandı. Adaylar, okul müdürlükleri tarafından kendilerine tebliğ edilen yer ve saat bilgilerine göre bu yerleşkede hazır bulunacak.

POMEM eğitim sonu sınavı neden yapılıyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında da POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları gerektiği belirtiliyor. Aynı maddede sınavın usul ve esaslarının Başkanlıkça belirleneceği de ifade ediliyor.

Kimler PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavına girecek?

Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi müdürlüklerinden çeşitli sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler de sınava tabi tutulacak. Bu kapsamda disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri ile mahkeme kararıyla dönen öğrencilerin de eğitim sonu sınavına alınacağı belirtildi.