PMYO başvuruları ne zaman başlıyor 2021?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 2.000'i erkek, 500'ü kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Polis adayları alım şartlarını ve polis alım tarihinin ne zaman olduğunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

PMYObaşvuruları ne zaman başlıyor 2021?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanını YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklandı. Adaylar, 13 -17 Ağustos 2021 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinde başvuru yapabileceklerdir.

PMYO başvuruları için taban puan kaç?

ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS’de TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.