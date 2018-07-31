Plus artık “Pegasus BolBol”

Program dönüşümü sonrası mevcut Pegasus Plus üyeleri aynı telefon numarası ve şifreleri ile Pegasus BolBol üyesi olarak devam edebiliyor, programın yeni fonksiyonları ve özelliklerinden faydalanabiliyor. Misafirler, biletlerini ve ek hizmetlerini (koltuk seçimi, bagaj, yemek, flex) puanları ile satın alabilirken isterlerse vergi ve hizmet bedellerini de puanları ile ödeyebiliyor.