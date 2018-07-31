Plus artık “Pegasus BolBol”
Pegasus Hava Yolları, 24 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyulan yeni uçuş programı Pegasus BolBol ile misafirlerine daha çok avantaj sunmaya başladı.31 Temmuz 2018 Salı 09:45
Program dönüşümü sonrası mevcut Pegasus Plus üyeleri aynı telefon numarası ve şifreleri ile Pegasus BolBol üyesi olarak devam edebiliyor, programın yeni fonksiyonları ve özelliklerinden faydalanabiliyor. Misafirler, biletlerini ve ek hizmetlerini (koltuk seçimi, bagaj, yemek, flex) puanları ile satın alabilirken isterlerse vergi ve hizmet bedellerini de puanları ile ödeyebiliyor.
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