PlayStation Plus Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar

Sony’nin dünya genelinde milyonlarca oyuncuya hizmet veren abonelik sistemi PlayStation Plus, 2026 yılının ilk ayında da kullanıcılarını sevindirecek.

Şirket, Ocak 2026’da PS Plus Essential abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunların listesini resmen açıkladı.

Yeni oyunlar, 9 Ocak 2026’dan itibaren PS Store üzerinden indirilebilecek.

PS PLUS OCAK 2026 OYUNLARI

Ocak ayında PS Plus Essential aboneleri için sunulacak oyunlar şöyle:

Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5

Need for Speed Unbound | PS5

Core Keeper | PS4, PS5

Sony’nin açıklamasına göre bu üç yapım, sadece PS Plus Essential abonelik katmanına dahil olacak.

Oyunların PS Store’daki toplam değeri 4.000 TL’nin üzerinde.

YENİ NESİL KLASİKLER VE MACERA DOLU DENEYİMLER

Disney Epic Mickey: Rebrushed, 2010’ların sevilen platform oyununu modern grafiklerle yeniden hayata döndürüyor.

Oyuncular, Mickey Mouse’un fırçasıyla boyadığı dünyada renkli ama bir o kadar da karanlık bir maceraya atılıyor.

Need for Speed Unbound ise Electronic Arts’ın efsaneleşmiş yarış serisini yeni nesle taşıyor.

Gerçekçi sürüş dinamikleri ve çizgi roman tarzı görselleriyle, adrenalin tutkunları için yılın en heyecan verici yarış deneyimlerinden biri olacak.

Bir diğer yapım Core Keeper ise keşif, inşa ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getiriyor.

Derin yeraltı dünyasında geçen oyun, arkadaşlarla birlikte oynanabilen çok oyunculu yapısıyla dikkat çekiyor.

EXTRA VE DELUXE KATALOGLARI YAKINDA AÇIKLANACAK

Sony, PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek Ocak 2026 oyunlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Geçtiğimiz ay bu kategorilere Killing Floor 3, The Outlast Trials, LEGO Horizon Adventures ve Synduality Echo of Ada gibi popüler yapımlar eklenmişti.

Oyun eleştirmenleri, Sony’nin 2026 yılına “güçlü bir içerik politikasıyla” girdiğini ve PS Plus’ın rakip servisler karşısında avantajını koruduğunu değerlendiriyor.

PS PLUS HAKKINDA

PlayStation Plus, Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç abonelik planından oluşuyor.

Her ay yeni oyunların eklendiği sistem, aynı zamanda bulut kaydı, çevrimiçi çok oyunculu mod ve özel PS Store indirimleri gibi avantajlar sunuyor.

Sony, 2026’da PlayStation Plus platformunu daha fazla ülkede genişletmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi planlıyor.

Haber Kaynağı: PlayStation