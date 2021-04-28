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Teknoloji PlayStation 5’in güncel satış rakamları açıklandı
Teknoloji

PlayStation 5’in güncel satış rakamları açıklandı

Güncel satış rakamları açıklanan PlayStation 5, Sony adına oldukça büyük bir başarı sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:45:00 -
PlayStation 5’in güncel satış rakamları açıklandı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5, satış rakamları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Satışa sunulduğu günden bu yana oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran oyun konsolunun 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla dünya çapında 7.8 milyon adet satışı geride bıraktığı açıklandı.

Şirket tarafından yayınlanan mali rapora yakından göz atacak olursak, yeni nesil oyun konsolunun sadece Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3.3 milyon adet sattığını görüyoruz. Aynı zamanda şirketin 7.6 milyon satış tahmini de 200.000 adet ile geride bırakan PlayStation 5, Sony’nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PlayStation 5‘in güncel satış rakamlarını açıklayan Sony, ayrıca PlayStation 4’ün de dünya genelinde 115.9 milyon adet sattığını duyurdu. Bununla beraber firma PS4’ün satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 0.4 milyon adet azaldığının da altını özellikle çizdi. Bildiğiniz gibi PS4 çıkışından yaklaşık 5 ay sonra 7 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Bu kısımdaysa PS5’in PS4’e kıyasla daha başarılı bir çıkış dönemine imza attığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra PlayStation Plus servisi ile ilgili bazı verileri de kamuoyu ile paylaşan şirket, PS Plus’ın 31 Mart itibarıyla 47.6 milyon aboneyi geride bıraktığını ve geçtiğimiz yıla kıyasla abone sayısının da 6.1 milyon yükseldiğini de ifade etti. Bu da abone sayısında yüzde 14.7‘lik bir artışın gerçekleştiği anlamına geliyor.

Kaynak: Technopat

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