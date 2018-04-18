Play Station 5 ne zaman geliyor?

Sony'de yetkili bir isme yaptığı röportajda, PS5'in çıkış tarihi soruldu. Bunun sonrasında Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden’in yaptığı röportajda PlayStation 5'in çıkacağı tarihi ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden’in yaptığı açıklamalar doğrultusunda Play Station 5 ne zaman piyasaya çıkacak? Play Station 5 fiyatı ne kadar olacak? İşte, yanıtı…

PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor.

Yeni konsol ne zaman çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.

Endüstri analisti Michael Pachter, daha önce de sık bir şekilde bir sonraki PlayStation konsolunun 2019 veya 2020 yıllarında, PS4 satışları yavaşlamaya başladığında ortaya çıkacağını söylüyordu. Şu anda da PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Şu andaki konsol jenerasyonu, PS4 Pro ve Xbox One X gibi geliştirmeleri de sayarsak, dört yaşına girmiş durumda. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un sözlerine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha beklememiz gerekecek.

Kısa zaman önceki yatırımcı görüşmesi sırasında Guillemot düşüncesinin mantığını açıklayarak "Sony, PlayStation 4 Pro'yu geçtiğimiz yıl ve Microsoft, Xbox One X'i bu yıl yayımladığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyoruz" cümlesini kurmuştu. Bu açıklama oldukça mantıklı gözüküyor ve geçmiş konsollar da bu durumu destekliyor. Sonuç olarak PlayStation 3 ve PlayStation 4 arasında yaklaşık olarak yedi yıllık ve Xbox 360 ile Xbox One arasında sekiz yıllık bir bekleme süresi bulunmaktaydı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pazar kaynaklarına göre PS5, 2018'de piyasaya sürülebilir, yine de kaynak bu tarihin "Bir olasılık" olduğunu vurguluyor. Konsolun 2019'a da sarkabileceğini belirtiyor. Eski analist raporlarında PS5 için 2019 tarihi verilmişti.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR?

Aynı sitenin son paylaştığı bilgiye göre PlayStation 5'in fiyatı 500 dolar civarında olacak. Kabaca çeviri yaparsak 1865 TL'ye denk gelen bir fiyatı var.

PLAYSTATİON 5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5'in özelliklerine gelecek olursak, Learnbond sitesinde yazanlara göre yeni konsol doğrudan 4K desteğine sahip. Tabii ki sağlam bir VR desteği de sunacak. Konsolun işlemcisini AMD temin edecek. PS5'in, en aşağı 8 TFLOPS olacağı öngörülüyor. Hatta 10 veya daha yukarı bile olabilir. TFLOPS'u bilmeyenler için de kısaca açıklayayım. Bir işlemcinin bir saniyede trilyon Floating Point (Kayan nokta) işlemi yapmasına TFLOPS denilebilir. 1 trilyon kayan nokta 1 TFLOPS, 8 trilyon kayan nokta 8 TFLOPS oluyor.