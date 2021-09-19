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Ekonomi Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açıldı
Ekonomi

Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açıldı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 17 Eylül 2021’den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:05:00 -
Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açıldı

Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanakları sağlayacak. Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dâhil edilerek saat 23:00’e kadar işlem görecek.

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