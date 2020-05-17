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Plastik toplama deposundaki yangında, alevler gökyüzüne yükseldi ardı ardına patlamaların yaşandı

Manavgat’ta bir hurda plastik toplama deposunda çıkan ve ardı ardına patlamaların yaşandığı yangında iş yeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:34:36 -
Plastik toplama deposundaki yangında, alevler gökyüzüne yükseldi ardı ardına patlamaların yaşandı

Manavgat’ta bir hurda plastik toplama deposunda çıkan ve ardı ardına patlamaların yaşandığı yangında iş yeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın bugün saat 23:30 sıralarında Manavgat Organize Sanayi Sitesinde hurdacıların bulunduğu bölümdeki hurda plastik işi yapan iş yerinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlemeyen yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Biriminin müdahale ettiği yangına Manavgat Belediyesi’de su tankerleri ve vidanjörlerle destek verdi. Yangının büyümesi üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de yangına müdahalede bulundu. İş yerinde plastiklerin bulunduğu bölümde çıkan yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumandan etkilenin bazı işçilere ise olay yerindeki 112 acil sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.


Alevlerin gökyüzüne yükseldiği ve iş yeri çalışanlarının da ellerinde hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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