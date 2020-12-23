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Aktüel Plastik poşette ücret değişmedi
Aktüel

Plastik poşette ücret değişmedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak - Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:35:24 -
Plastik poşette ücret değişmedi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak.

Alınan bilgiye göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı.

Buna göre, 17 Aralık 2020'de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne yer verildi.

- Sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganlar kullanılacak

Ayrıca güncelleme ile açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması zorunluluğu da getirildi.

Sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz 2021'e kadar geçiş süreci öngörüldü.

Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.

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